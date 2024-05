Juve, 5 partite per concludere al “top” la stagione: Coppa Italia ultimo regalo?

Tornare in finale di Coppa Italia era tra gli obiettivi della dirigenza. La Juve di Massimiliano Allegri dopo il ko dello scorso anno contro l’Inter e la finale di due anni fa persa sempre contro i nerazzurri, torna a disputare nuovamente una finale. L’avversario sarà l’ostica Atalanta.

Due obiettivi centrati, con il passaggio del turno in Coppa Italia la Juventus, la prossima stagione, giocherà le Final Four di Supercoppa dopo essere entrato al Mondiale per club. Cinque partite al termine di una stagione che si è complicata dopo la sconfitta nel derby d’Italia con i bianconeri che fino a febbraio hanno sperato nello Scudetto.

L’allenatore bianconero, concentrato per il rush finale, in cui avrà l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, quando mancano sei punti al raggiungimento di questo traguardo. Nonostante le dichiarazioni del Football Officier, Cristiano Giuntoli, le parti si incontreranno nuovamente a fine stagione per capire se ci siano le basi di proseguire insieme, considerando il contratto in scadenza nel 2025 e una candidatura di Thiago Motta sempre più forte.

In tanti chiedono #AllegriOut: le prestazioni degli ultimi 3 anni lasciano molto a desiderare. Le formazioni iniziali, il non gioco, i cambi a gara in corso e lo scarso utilizzo delle 3 punte tra i crucci del popolo bianconero (specialmente in questa stagione), ormai stanco di vedere Allegri sulla panchina juventina. Valutazioni in corso con le due partite dell’Olimpico determinanti per il futuro dell’ex Milan.