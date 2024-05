ESCLUSIVA SI L’ex vice-Wilmots: “Bruges, che attacco. De Ketelaere top player. Roma-Bayer? Tutto possibile”

Tornano le notti europee per le italiane rimaste in corsa, fra Europa League e Conference. Stasera l’Atalanta di De Ketelaere e la Roma di Lukaku affronteranno rispettivamente Marsiglia e Bayer Leverkusen, mentre la Fiorentina se la vedrà con il Bruges.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’ex vice-ct del Belgio ai tempi di Wilmots, Vital Borkelmans, per parlarci della sfida dei viola contro il club di cui è divenuto una bandiera nonché uno dei giocatori più rappresentativi di sempre.

Che ne pensa del Bruges, che ha cambiato registro negli ultimi mesi?

“Hanno un blocco molto forte, un grande equilibrio, unito al loro attacco che è molto forte a sua volta”.

A chi dovrà stare attento Italiano?

“Soprattutto a Nusa, Vanaken, Skoras e Thiago”

Che partita farà Hayen?

“Il Bruges farà la sua partita come nelle sue ultime uscite. Dove ha subito pochi gol, questo sarà un primo obiettivo, ma poi giocherà liberamente”.

De Ketelaere ha scelto bene andando all’Atalanta?

“Assolutamente. È un top player e può solo crescere”.

Lukaku può vincere l’Europa League con la Roma?

“Conosciamo il suo valore e quello dei giallorossi. Tutto è possibile in questa sfida e nel calcio, ma il Bayer Leverkusen è molto forte”.

Buchanan all’Inter troverà sempre più spazio?

“Non posso dirlo perché non sono il tecnico, ma sono sicuro che farà bene all’Inter perché ha talento, velocità e il futuro davanti a sé”.