Juventus, verso la rivoluzione? Tanti i giocatori in bilico

Rischia di essere un estate molto movimentata quella della Juventus e di Cristiano Giuntoli. La stagione in corso sta lasciando in eredità una situazione piuttosto complicata. Sono tanti infatti i giocatori che si stanno dimostrando non al livello della maglia della Juve. Tanti quelli che non sembrano convinti di proseguire il percorso a Torino. E tanti altri potrebbero lasciare per situazioni e scelte di mercato, anche perché i bianconeri potrebbero davvero cambiare guida tecnica con Thiago Motta del Bologna in prima fila.

Juventus, il centrocampo ha problemi più importanti

Come noto, in casa Juventus il nodo centrale sembra essere legato alla mediana. Il reparto nevralgico dei bianconeri si è dimostrato più e più volte non all’altezza e più dei suoi elementi potrebbe salutare in estate. Miretti e Nicolussi Caviglia sono gli indiziati numero uno, ma anche McKennie e Rabiot, per motivi diversi dai due italiani potrebbero salutare. I due ragazzi del vivaio potrebbero salutare la Juve o definitivamente come Nicolussi Caviglia o per farsi le ossa come nel caso di Miretti.

Diverso, molto diverso il discorso che riguarda Adrien Rabiot e Weston McKennie. Il francese ha il contatto in scadenza e la vicinanza a Massimiliano Allegri suggerisce che, in caso di addio del livornese, questa volta potrebbe davvero dire addio. La Juve attende e soprattutto Rabiot attende in attesa di capire chi prenderà il posto di Allegri in caso di addio. McKennie, invece, è reduce forse da una delle sue migliori stagioni in carriera e con un solo anno di contratto a disposizione non si può escludere che i bianconeri possano sacrificarlo. Sicuri del posto invece solo Locatelli e Fagioli.

Attacco e difesa, pochi aggiustamenti

In attacco gli aggiustamenti dovrebbero e potrebbero essere pochi. Bremer, nonostante il rinnovo, potrebbe salutare vito che potrebbe attrarre offerte economicamente molto interessanti. Difficile invece che i compagni di reparto salutino. Mentre è sicuro partente Alex Sandro, in scadenza di contratto.

In avanti, invece, resta da capire la situazione del bomber Vlahovic. Il serbo è un elemento importante, ma pesa sui conti della Juventus e i bianconeri gradirebbero un rinnovo con ingaggio spalmato.

Discorso inverso a quello di Rabiot invece per Federico Chiesa. In caso di permanenza, improbabile di Allegri, il numero 7 potrebbe salutare; altrimenti le trattative per il rinnovo sarebbero molto più semplici. Sulla lista dei partenti invece ci sono sicuramente Moise Kean e Arek Milik, così come Samuel Iling Junior. Ed è da valutare anche la posizione del rientrante Matias Soulé.