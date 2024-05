Marsiglia, l’appuntamento più importante dell’anno dopo una stagione tortuosa

Testa libera e gambe leggere. Il Marsiglia cammina verso l’appuntamento più importante della sua stagione contro l’Atalanta con la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere.

L’OM ha attraversato una stagione tortuosissima, tre allenatori cambiati e una serenità mai trovata all’interno dei confini nazionali, ma in Europa League la musica è stata diversa. I francesi nel loro percorso hanno vinto il playoff contro lo Shaktar, e poi eliminato Villarreal e Benfica, prima di trovare sulla loro strada la paletta alzata dalla Dea.

Gasset, arrivato a fine febbraio, sta decidendo se optare per una difesa a 4 oppure a 3 che poi in realtà significherebbe 5 in fase di non possesso. La buona notizia è il ritorno di Chancel Mbemba, che là dietro potrebbe anche giocare, mentre in mezzo al campo sono imprescindibili due ex Serie A come Kondogbia e Veretout.

Certezze al pari di Pierre Emerick Aubameyang, 10 gol in 11 partite di Europa League, capocannoniere attuale della Coppa, arma principale di Gasset per spaventare l’Atalanta, insieme ad un Velodrome pronto ad infiammare una grande serata europea.

A cura di Francesco Nigro