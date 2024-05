Preoccupazione Schumacher: cala il gelo in pista

La stagione 2024 di Formula 1 è appena iniziata, ma è già possibile tirare qualche somma: Schumacher lancia l’allarme

Archiviata una settimana di pausa, il Circus della Formula 1 tornerà protagonista questo weekend in Florida, dove si correrà il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento della stagione 2024. Un fine settimana che, sebbene cada nelle fasi iniziali del campionato, potrebbe già rivelarsi cruciale in vista del prossimo futuro. In particolare per quello di un pilota il cui sedile è altamente a rischio.

Il pilota in questione è Logan Sargeant, classe 2000 attualmente in forza alla Williams. Nato proprio in Florida, il giovane americano ha esordito in Formula 1 nel 2023, riuscendo a racimolare il deludente bottino di un solo punto nella sua stagione da rookie. E quest’anno non sta offrendo maggiori garanzie, anzi: finora si è reso protagonista di un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, facendo registrare come miglior risultato un modesto 14esimo posto in Arabia Saudita.

Uno score che fa storcere il naso anche a chi come Ralf Schumacher ha calcato il circus per anni.

Williams, Sargeant a rischio: il parere di Schumacher e il possibile sostituto

Se a ciò si aggiunge, poi, che Sargeant incappa spesso in costosi incidenti per la Williams, va da sé che il team di Grove abbia dato il via a delle riflessioni in ottica futuro. Un futuro nemmeno troppo lontano, evidentemente, dato che le indiscrezioni di questi giorni riferiscono che, in caso di prestazione negativa, quello a Miami per Logan potrebbe addirittura essere l’ultimo Gran Premio tra le fila della compagine britannica. Una possibilità caldeggiata da fonti giornalistiche, ma che man mano ha cominciato a prendere quota anche tra gli addetti ai lavori.

Anche Ralf Schumacher, ad esempio, non si sente di escludere che il percorso di Sargeant in Formula 1 possa mestamente concludersi anzitempo, se il giovane statunitense non darà una sterzata alle sue prestazioni. “Certo, siamo ancora nella fase iniziale della stagione, ma Sargeant deve essere preoccupato per il suo abitacolo. Fa troppi errori e costa troppi soldi a causa dei suoi incidenti“, ha affermato l’ex pilota tedesco in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sport Bild’.

Non ci resta che vedere quali saranno le evoluzioni. Intanto, si vocifera che se la Williams dovesse decidere di ‘appiedare’ Sargeant potrebbe sostituirlo con Kimi Antonelli su suggerimento della Mercedes. Scenario estremamente intrigante per gli appassionati italiani e per la Formula 1 in generale.