Fiorentina, Sottil ko: frattura alla clavicola sinistra

In casa Fiorentina, nonostante la vittoria al 91’ contro il Brugge, arriva una brutta notizia dall’infermeria per Riccardo Sottil. L’esterno protagonista della sfida col gol dell’1-0 è stato costretto all’uscita dal campo al minuto 52, sostituito da Christian Kouamé.

Il club ha comunicato in questi minuti che l’infortunio è abbastanza serio: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, nel corso della partita di oggi, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra”. Il rischio per Vincenzo Italiano è che potrebbe dover rinunciare all’esterno offensivo per il resto della stagione.