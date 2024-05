Monza-Lazio 2-2, Palladino ferma Tudor

Pareggia 2-2 la Lazio all’U-Power Stadium contro il Monza. A decidere la gara le reti di capitan Ciro Immobile e Matias Vecino da una parte e la doppietta di Milan Djuric dall’altra. Lazio che perde così l’occasione di portarsi a -1 dalla Roma.

Monza-Lazio, le formazioni

Mister Palladino per la sfida del suo Monza contro la Lazio sceglie ancora il 4-2-3-1:Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric.

Igor Tudor che cerca l’ennesima vittoria della sua gestione per continuare a sperare nella Champions League conferma il solito 3-4-2-1: Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

La partita, il primo tempo

Parte forte il Monza, pericoloso dopo 5 minuti con Djuric. Azione in verticale dei brianzoli, con Zerbin che imbuca il area per l’attaccante ex Verona. Diagonale da posizione defilata e palla ad un soffio dal palo alla sinistra di Mandas. All’undicesimo passa la Lazio con Immobile. Marusic mette un pallone da destra, respinto corto da un avversario. Conclusione di prima di Kamada, con Di Gregorio che devia la sfera sulla traversa. Il portiere poi alza bandiera bianca sul tapin di Immobile, che vale lo 0-1. Al 15′ ammonizione per Zaccagni per fallo su Birindelli. Al 23′ si accende Valentin Carboni. Si accende finalmente il talento ex Inter, con un colpo di testa su cross di Colpani che finisce fuori di pochissimo. Risposta della Lazio poco dopo con Patric. Il centrale laziale sfrutta una respinta avversaria e calcia da dentro l’area, mandando la palla sopra la traversa. Al 31′ Tudor sorprende. Fuori Zaccagni ammonito e dentro Casale. Il centrale 3 minuti dopo prende però anche lui il giallo. Al 39′ grande chance per Bondo. Carboni disegna un gran pallone per il centrocampista che, da buona posizione, di testa non trova l’1-1. Termina 0-1 il primo tempo per la Lazio.

La partita, il secondo tempo

Prima emozione della ripresa al 62′ con Colpani. Il 28 del Monza salta un paio di avversari e, da posizione defilata, tenta il tiro e trova la deviazione di Mandas in corner. Nel finale succede l’impossibile. Prima al 75′ pareggia il Monza. Donati sale sulla destra e premia l’inserimento di Pessina, che di testa trova la grande respinta di Mandas. Tapin di Djuric e 1-1, annullato per fuorigioco dell’attaccante con il Var che successivamente convalida. Al 84′ torna avanti la Lazio a segnare è il subentrato Vecino. Retropassaggio sciagurato di Donati, non capito da Akpa Akpro e che coglie di sorpresa Di Gregorio. Ne approfitta Vecino, che si presenta in area e firma l’1-2. Quando la vittoria della Lazio sembrava certa, il Monza pareggia nuovamente. Ancora con Djuric. Mota premia l’arrivo in zona offensiva di Pessina, cross da sinistra per Djuric che vince il duello aereo con Casale e di testa batte Mandas. Termina 2-2 con la Lazio che spreca una grande chance nella corsa Champions.