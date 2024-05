Nadal, ora c’è un serio rischio: l’annuncio gela i tifosi

I tifosi attendono con ansia e trepidazione le prossime mosse di Rafa Nadal. C’è un rischio che fa tremare tutti: le ultime

Un 2024 che sta tenendo incollati ai teleschermi, per molti motivi, gli appassionati di tennis. Un anno speciale e non banale, non soltanto per la caccia di Sinner e Alcaraz al trono di Djokovic. Uno dei principali motivi di interesse è rappresentato da quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo anno da professionista di Rafa Nadal.

Il tennista spagnolo è entrato nella leggenda con una carriera condotta ad altissimi livelli per due decenni, raccogliendo trionfi storici ed emozionando tutti con le sue imprese. I numeri raccontano perfino poco di ciò che rappresenta e ha rappresentato Nadal per questo sport. 22 vittorie nel Grande Slam, secondo solo a Djokovic, il record assoluto dei 14 trionfi al Roland Garros, una rivalità entusiasmante a livello tennistico con Djokovic e Federer, in un’era che nessuno potrà dimenticare.

Tutte le storie più belle, lo sappiamo, sono destinate ad avere una fine. E dopo che lo scorso anno è rimasto praticamente sempre ai box, Rafa sta provando a chiudere degnamente la sua carriera. Dopo altri mesi di stop dopo i problemi fisici a gennaio, il ritorno in campo a Barcellona e a Madrid, dove ha raccolto le ovazioni del pubblico di casa.

Fuori al secondo turno in Catalogna, alla Caja Magica ha raggiunto gli ottavi, battuto dal ceco Lehecka. Un trend in crescita, potrebbe sembrare, ma le dichiarazioni di Nadal a gara conclusa hanno lasciato tutti col fiato sospeso.

Nadal assente al Roland Garros? Scatta l’allarme

Nadal infatti ha lasciato tutti nell’incertezza riguardo la sua partecipazione al Roland Garros. Un obiettivo cui sta lavorando duramente per provare ad esserci, ma che ad oggi è in dubbio.

Dopo la sconfitta con Lehecka, infatti, Nadal aveva spiegato: “Ad oggi, non parteciperei. Sto lottando e farò di tutto per esserci, ma se arrivassi in Francia nelle condizioni in cui sono adesso, non giocherei, questa è la verità. I limiti fisici del mio corpo non mi permettono di competere come vorrei. Ci sarò se mi sentirò bene e se sarò in grado di giocare a un buon livello”.

E’ arrivata la risposta a distanza di Amelie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, che racchiude tutto il sentimento del mondo del tennis e dei suoi appassionati in questo momento: “Incrociamo le dita per lui. Rafa sa che qui è di casa, lo sosterremo in tutto ciò che vorrà fare”.