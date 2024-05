Niente Ferrari, è pronto al ritiro: la ‘Rossa’ resta senza parole

Un clamoroso colpo di scena che potrebbe modificare i piani della Ferrari. Ipotesi ritiro, i tifosi della ‘Rossa’ gelati

Il futuro della Formula 1 sarà rappresentato da tanti cambiamenti che dal 2025 coinvolgeranno diverse Scuderie. Ferrari in primis che ha deciso di mettere sotto contratto pluriennale Lewis Hamilton, andando a scommettere sul quasi 40enne di Stevenage per l’anno prossimo.

Niente più Carlos Sainz, che recentemente si è detto triste e deluso per non poter continuare la sua carriera in Ferrari. In Mercedes ancora non è chiaro chi possa rimpiazzare l’inglese anche se il giovanissimo Andrea Kimi Antonelli rimane in pole position, con il sogno proibito (e virtualmente impossibile per il 2025) rappresentato da Max Verstappen.

Ma al di là dei piloti vi è una figura che negli ultimi anni ha cambiato la Formula 1 e che qualche ora fa ha annunciato il suo addio alla Red Bull. Non si placano le voci che vorrebbero Adrian Newey in Ferrari tra qualche mese, alimentate anche dal forte desiderio del progettista di lavorare – tra gli altri – con Lewis Hamilton.

Doccia fredda Ferrari: “Si ritira”

Riguardo al futuro di Adrian Newey ha parlato qualche ora fa ai microfoni del noto podcast ‘For Success’ il suo manager, Eddie Jordan. Dichiarazioni incredibili quelle dell’ex Team Principal che ha spiazzato proprio tutti, mettendo una certa ansia tra i tifosi della Scuderia di Maranello.

Perché si sa da tempo come il progettista dietro al miracolo Red Bull sia affascinato all’idea di approdare alla Ferrari e di lavorare con Lewis Hamilton: due dei pochi sogni nel cassetto rimasti nei pensieri di Newey da qualche anno a questa parte. E adesso con l’ufficialità dell’addio alla Red Bull il discorso pareva avviatissimo. Nonostante ciò Jordan ha voluto frenare pesantemente la possibilità di vedere il genio britannico alla Ferrari dall’anno prossimo, paventando una clamorosa ipotesi: il ritiro.

“In Red Bull Adrian ha vissuto una costante pressione su di sé, nessuno potrebbe arrivare mai a biasimarlo se decidesse di prendersi del tempo libero. È più probabile a questo punto che si verificherà questa soluzione (il ritiro) piuttosto che un nuovo impiego”.

Non è da escludere che si tratti di tattiche per mettere pressione alla Ferrari visto che l’accordo tra le parti, secondo gli ultimi rumors, sarebbe vicino ma non vicinissimo.

“Newey ha passato molti anni in una grande squadra, con grandi piloti e professionisti come la Red Bull. In questo momento sta cercando un cambiamento nella sua vita, per il futuro“.

Jordan, se così si può dire, ha lanciato l’allarme. E adesso i tifosi della Ferrari sono in ansia nella speranza che alla fine Newey possa davvero approdare a Maranello ad inizio 2025.