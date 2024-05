Tifosi Ferrari in festa: sta succedendo

Entusiasmo alle stelle tra i supporters della Ferrari dopo le clamorose voci delle ultime ore: la situazione

Reduce da un 2023 molto al di sotto delle aspettative, la Ferrari sta conducendo un inizio di stagione complessivamente positivo: dopo cinque appuntamenti iridati, il team di Maranello si trova al secondo posto della graduatoria costruttori a quota 151 punti, a ‘sole’ 44 lunghezze di distanza dalla Red Bull capolista e con un vantaggio di oltre 50 punti sulla McLaren terza classificata. Il tutto condito da una straordinaria doppietta ottenuta in Australia, con Carlos Sainz a tagliare il traguardo davanti a Charles Leclerc.

Ovviamente, però, la gloriosa storia del Cavallino pretende ben altri standard. Ed è proprio al fine di raggiungere le vette toccate in passato che i vertici della Rossa stanno lavorando negli ultimi mesi, conducendo un’attività piuttosto frenetica sul mercato.

Il colpo più importante, prontamente ribattezzato il “colpo del secolo”, è stato l’ingaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes. Assicurandosi il britannico, la Ferrari si è assicurata non soltanto un pilota velocissimo ma anche un uomo in grado di dare cruciali indicazioni al team sulla strada da seguire nel prossimo futuro. E a proposito di prossimo futuro, pare che Vasseur e compagni siano in procinto di realizzare un’altra clamorosa operazione.

Ferrari, non solo Hamilton: Vasseur punta Newey, facendo incetta di consensi

Ci riferiamo al possibile ingaggio di Adrian Newey, geniale progettista delle dominanti vetture targate Red Bull, con un passato vincente anche in Williams e McLaren. L’ingegnere britannico e il team di Milton Keynes si separeranno al termine della stagione dopo oltre quindici anni di collaborazione. L’obiettivo della Ferrari è quello di portarlo a Maranello per aprire un ciclo di successi come ai tempi di Jean Todt e Michael Schumacher.

Stando alle indiscrezioni delle scorse ore, Newey sarebbe molto intrigato dall’offerta fattagli pervenire dal Cavallino e potrebbe arrivare la fumata bianca. Una notizia che ha generato scalpore all’interno del paddock e grandi consensi nell’universo legato alla compagine italiana.

Tra coloro che ci hanno tenuto ad esprimere il proprio entusiasmo per il lavoro svolto dalla nuova leadership della Ferrari c’è Umberto Zapelloni. Quest’ultimo ha affidato il suo pensiero ad un’intervista a ‘Tutti Convocati’. “L’ultima Ferrari vincente era un dream team e per vincere in F1 devi prendere il meglio. Ferrari lo sta facendo. Hamilton ti porta una capacità di vincere micidiale e magari può aiutare anche Leclerc che dovrà mettersi nella latitudine di imparare da lui”, ha detto il noto giornalista facendo riferimento proprio all’epoca di Todt e Schumacher che prima citavamo.

L’auspicio dei tifosi è che effettivamente il Cavallino possa tornare ad inserirsi in quella dimensione. Intanto, al solo pensiero, il loro entusiasmo è già alle stelle.