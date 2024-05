Annuncio Verstappen: addio Red Bull

Il futuro del campione del mondo e leader del mondiale è più in bilico che mai. I rumors sull’olandese proseguono eccome.

Il Mondiale di Formula Uno continua sotto un unico comune denominatore: la Red Bull di Max Verstappen continua a guidare la classifica ed ad essere l’assoluta protagonista nel circuito. Se da un lato i Gran Premi hanno testimoniato il dominio e il distacco rispetto alle principali concorrenti (Ferrari in primis) c’è da dire che ‘non è tutto oro quello che luccica’.

La scuderia di Milton Keynes vive probabilmente uno dei momenti più complicati della sua storia recente e quest’anno ha dovuto fare i conti con diverse problematiche non da poco. Il caso Horner, l’addio di Adrian Newey e i continui dubbi sul futuro di Sergio Perez, in scadenza a fine anno e alle prese con una preoccupante incertezza. Insomma non c’è la stabilità e questa situazione si riversa anche su Max Verstappen, un pilota che ha sempre dichiarato di voler vivere in uno stato di tranquillità. E questo ora non c’è.

Qualche giorno ne aveva parlato Jos Verstappen e insomma i rumors di mercato sulla Red Bull e su Verstappen aumentano all’ordine del giorno. Con l’addio di Newey la scuderia ha probabilmente perso un importante vantaggio sulle avversarie e il pilota inizia a ragionare sul da farsi. D’altronde – come confermato da Jos – ‘Super Max’ sta guardando al 2026 e alle importanti modifiche dettate dal regolamento, il suo futuro è più in bilico che mai. Verstappen vince, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Red Bull: il binomio perfetto sembrerebbe pronto a distruggersi.

Red Bull, proseguono i rumors sul futuro di Verstappen

Come riporta ‘El Nacional’ l’addio di Newey potrebbe rivelarsi come la classica goccia che fa traboccare il vaso, la notizia che avvicina all’addio Verstappen. Sul pilota olandese c’è il pressing di Toto Wolff e della Mercedes, la storica casa vuole sostituire Hamilton con un campione di primo piano e Verstappen rappresenta al momento il meglio che c’è nel circuito.

Un trasferimento che sarebbe clamoroso, ma non impossibile come qualche tempo fa. Le cifre per la Mercedes non sarebbero un problema e nelle ultime settimane si è parlato di una clamorosa offerta da 150 milioni, cifre da capogiro e ora anche la famiglia Verstappen ci starebbe ragionando.

La priorità resta la competitività, Verstappen chiede garanzie da questo punto di vista e spera in novità importanti nelle prossime settimane. I rapporti con Horner sembrano piuttosto incrinati e l’addio non è utopia, Verstappen può davvero lasciare la Red Bull. Con Verstappen anche il consigliere Helmut Marko potrebbe trasferirsi in Mercedes, Wolff gongola pensando al colpaccio in Formula Uno.