Doccia gelata per Sainz: l’hanno rifiutato

Arriva una doccia gelata per Carlos Sainz che deve incassare un pesante rifiuto per il suo futuro: ora le opzioni diminuiscono

Dopo essere stato avvisato del mancato rinnovo con la Ferrari il pilota spagnolo è alla ricerca della soluzione ottimale per il 2025, ma un’altra porta sembra essersi chiusa sul più bello. Ora bisogna capire quale rimane la strada più percorribile.

Carlos Sainz deve ancora decidere dove andare a correre nel 2025. Le opzioni sul tavolo dello spagnolo non mancano ma di certo la Ferrari è riuscita a spiazzarlo. Il piano prevedeva ancora un anno a Maranello, al fianco di Leclerc e poi salto in Audi per il 2026. Il costruttore tedesco ha un piano molto ambizioso per il futuro e vorrebbe affidarlo allo spagnolo, convinto di avere buone chance di lottare per il titolo. Il problema è cosa fare nella prossima stagione. Serve una sistemazione ponte, qualcosa di concreto ma non a lunga scadenza.

Nelle ultime settimane si era parlato del madrileno in chiave Red Bull, come possibile compagno di Max Verstappen al posto di Sergio Perez. I rapporti tra i due non sono ottimali, visto il precedente in Toro Rosso, ma per sbarcare a Milton Keynes Carlos sarebbe disposto anche a sotterrare l’ascia di guerra. Lì resta da capire però cosa succederà con il campione olandese, sempre più corteggiato dalla Mercedes dopo l’addio di Adrian Newey.

Carlos Sainz, anche la Mercedes non è più un’opzione: Wolff si affida ad un grande ex

Proprio la Mercedes è una delle opzioni più credibili sul tavolo di Sainz, anche se la pista ha subito un clamoroso rallentamento in queste ultime ore. La decisione di Toto Wolff su chi sarà l’erede di Lewis Hamilton per il 2025 dovrebbe arrivare a breve e potrebbe essere sorprendente.

A riportare una clamorosa indiscrezione, infatti, sono stati gli spagnoli di ‘Don Balón’. secondo cui in cima al casting delle “Frecce d’Argento” c’è ora una vecchia conoscenza della Mercedes. Stiamo parlando di Valtteri Bottas, compagno di Lewis tra il 2017 e il 2021 e attualmente alla Sauber-Stake. Il finlandese potrebbe essere il prescelto di Wolff per ricoprire il ruolo di compagno di George Russell. Affidabile e già conoscitore della realtà anglo-austriaca potrebbe essere il nome giusto, con buona pace di Sainz che vede chiudersi un’altra porta sul proprio futuro in F1. Adesso le chance di vederlo in un top team nel 2025 diminuiscono sempre di più, con l’Aston Martin che resta l’ultima carta da giocare.