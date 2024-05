Lorenzo accende la sfida e Marquez gongola: provocazione a Bagnaia

“Pecco era al 95%, ma quando Marc è arrivato e l’ha poi superato, ha dato quel 5% che gli mancava“, ha affermato Jorge Lorenzo. La Ducati ufficiale – prosegue l’ex campione del motociclismo – ha dimostrato di essere più forte lungo il rettilineo anche in termini poi di accelerazione e velocità. Di conseguenza a Marquez erano rimaste poche mosse: “Per tenere il ritmo di Pecco Bagnaia, ha dovuto recuperare in staccata dovendo poi frenare molto forte. Marquez con la Ducati 2024 vince al 100%, Vedremo quando avrà una moto come Pecco e Martín”.

MotoGP, Lorenzo infiamma la sfida tra Bagnaia e Marquez: le parole dopo Jerez

Insomma, l’unica differenza persistente è nel valore della moto e non nel talento di chi la guida, dal punto di vista di Jorge Lorenzo che approfondisce ulteriormente la sua analisi con altri momenti della gara di domenica scorsa.

Sul sorpasso, ad esempio, Lorenzo sottolinea come, in chiusura della curva, Marquez si aspettasse l’entrata di Bagnaia. Infatti, quando ciò è accaduto, “Marc ha sollevato la moto di un paio di gradi per evitare il contatto e fare in modo che nessuno cadesse“.

Una mossa provvidenziale insomma, ma cosa sarebbe accaduto a parti inverse? Lo spagnolo è certo: “Se è Pecco che va all’esterno, credete che Marc sarebbe entrato? Il coraggio non gli manca, ma con i punti che Marc ha perso in tutte e tre le gare che è caduto non vincerà la coppa del mondo”.

Insomma, l’impressione è che quello visto a Jerez non sarà l’ultimo duello tra Bagnaia e Marquez. Se lo augurano tutti per una MotoGP ancora più spettacolare e avvincente.