Roma, Dybala leader: l’argentino deve spostare gli equilibri

Il big match del programma odierno di Serie A vedrà di fronte Roma e Juventus. Entrambe le squadre hanno lo stesso obiettivo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma le situazioni di classifica sono leggermente diverse e i giallorossi hanno più pressione sulle spalle: una mancata vittoria, infatti, permetterebbe a Bologna e Atalanta di staccare ulteriormente i capitolini a ormai poche giornate dal termine del campionato. Un peso importante, in questo rush finale, lo avrà Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in forma e, dopo aver superato molteplici infortuni, sembra aver ritrovato la condizione fisica ideale. L’ex Juventus, contro quelli che sono stati i suoi compagni, deve essere determinante, così come lo è ogni volta che si trova in campo.

Daniele De Rossi, nella conferenza stampa della vigilia, è stato molto chiaro a riguardo: “Abbiamo alternative in attacco, alcuni nostri giocatori li considero indispensabili per noi. Pochi giocatori saltano l’uomo e vanno in velocità, la rosa è costruita così. Dybala finché sta in piedi io lo faccio giocare. Non è veloce come Frimpong, ma crea superiorità con la sua tecnica e la sua classe, può creare un gol sempre”.

Dybala sposta gli equilibri, questo è chiaro e non ha bisogno di ulteriori conferme: l’attaccante è il collante perfetto tra i due reparti di gioco e in queste gare decisive deve incidere al massimo delle sue forze e capacità. Molto passa dai suoi piedi, perché in pochi hanno la tecnica e fantasia per cambiare la lettura di una partita. De Rossi lo sa, e si affida sempre e comunque al talento cristallino dell’argentino, che con le sue giocate – in queste ultime gare stagionali – può cambiare il destino della Roma.