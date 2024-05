“Vestito di Rosso”, colpaccio Ferrari: non ci sono più dubbi

La Ferrari si prepara ad un nuovo grandissimo colpo, l’annuncio arriva dalla Red Bull

Il presente in casa Ferrari porta ad un cauto ottimismo per quelle che saranno le prossime stagioni. I cambiamenti in quel di Maranello saranno tanti ed il più succulento antipasto lo si è avuto già lo scorso febbraio.

Uno come Lewis Hamilton è destinato a far discutere sempre, qualunque cosa faccia. A maggior ragione che decida di ‘tradire’ la sua scuderia del cuore con quella, da sempre, rivale come la Ferrari. Il sette volte campione del mondo prenderà il posto di Carlos Sainz – ancora senza una nuova sistemazione – nel 2025. E la speranza per i tifosi della ‘Rossa’ sarà quella di lottare concretamente dopo anni di magra per il titolo piloti e quello costruttori. Hamilton più Leclerc. Ma la ricetta di Frederic Vasseur non sembra essere finita qui.

Perché il Team Principal ha ben chiaro il percorso che la Scuderia di Maranello dovrà fare per tornare al successo e scalzare, dopo anni di dominio incontrastato la Red Bull. Ecco quindi che un nuovo grandissimo colpo all’orizzonte sarebbe stato contornato da nuove importanti conferme.

Lo conferma il grande rivale: “Lo vedo alla Ferrari”

Sembrano farsi sempre più strada le voci riguardanti il nome di Adrian Newey. Ma le conferme arrivano da un personaggio ben lontano dagli ambienti di Maranello.

Sergio Perez, secondo pilota della Red Bull in scadenza con la Scuderia di Milton Keynes, si è sbottonato riguardo alla probabile firma del progettista che ha recentemente lasciato in via ufficiale la Red Bull dopo tanti anni.

In conferenza stampa pre-weekend di Miami, Checo si era sbottonato e ha parlato proprio della partenza del genio dietro ai successi della Red Bull negli ultimi anni. “Non è l’ideale, Adrian è stato fondamentale per la nostra squadra e la nostra organizzazione, è anche un grande amico. Probabilmente vuole fare altro, è giusto così”.

Il pilota messicano ha ripreso il discorso, con le ‘lotte interne’ che hanno portato all’addio di Newey. Ma secondo Perez non vi saranno nuovi pesanti addii dopo quello del progettista. “Non penso, tutti si impegnano al massimo e stiamo vivendo una grande stagione. Il futuro è roseo”.

Tornando al discorso Newey, ha dichiarato: “Sono sicuro che ovunque andrà avrà un impatto immediato, qualsiasi cosa faccia. È più di un progettista, può influenzare le strategie di gara, è stato fantastico averlo accanto”.

E sull’ipotesi Ferrari? Checo non ha dubbi e a ‘Fox Sports’ ha dichiarato di “immaginarselo vestito di rosso”, una conferma come riportato da ‘Formulapassion.it’.