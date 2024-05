Alonso sgambetta la Ferrari: l’offerta è mostruosa

Il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, sembra avere le idee piuttosto chiare: ecco cosa ha detto in merito al futuro del noto ingegnere. Ferrari gelata

Fernando Alonso ama la Formula 1 come poche altre cose al mondo: il suo atteggiamento e la sua voglia lo hanno aiutato molto nel corso degli ultimi anni per sfornare sempre prestazioni importanti. Uno come lui non intende gettare la spugna e ogni volta che può dimostra a stampa e tifosi la sua pasta di campione infinito.

Prima il tanto atteso rinnovo con Aston Martin, che era diventato nel frattempo una sorta di telenovela, ora ci si mette un altro ‘caso’ a scaldare il cuore del due volte campione del mondo che di certo in termini di passione e amore per questo sport non ha nulla da invidiare a nessuno. Spunta l’opinione dello spagnolo in merito al futuro del grande ingegnere della Red Bull Adrian Newey e l’eventuale ‘offerta’.

Alonso loda Newey: “Mi piacerebbe lavorare assieme”

Il futuro di Adrian Newey, capo progettista della Red Bull, interessa tanto quanto quello di molti piloti in scadenza di contratto. Del resto, il passato dell’ingegnere britannico parla da solo e non necessita di molte spiegazioni. Uno come Alonso, che corre da quasi venti anni, lo stima per il semplice fatto che ha sempre sfornato monoposto vincenti.

Nella varie di interviste a Miami, in occasione del Gran premio statunitense, Alonso ha definito il progettista “un genio” del suo settore e ha detto di aver sempre sognato di lavorare con lui. Newey, e la cronaca recente lo conferma, sembra sempre più vicino dal firmare con la Ferrari: a Londra ha incontrato Frédéric Vasseur per definire quello che sembra una sorta di bozza di pre contratto.

Aston Martin è un’altra delle possibili candidate a mettere le mani sull’ingegnere (lo stesso Helmut Marko, amico e collaboratore storico di Newey alla Red Bull, gli ha consigliato di sbarcare in Aston, la cui sede non è lontana da Milton Keynes). Tuttavia, pare in questo momento difficile per la Scuderia di Lawrence Stroll strappare alla Ferrari quello che sembra essere un accordo più che scontato.

Alonso, come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, tuttavia confida nelle qualità di Aston dato che dal 2026 ci sarà il tanto atteso rinnovo del regolamento che potrebbe ridefinire gli standard tecnici su cui basare le strategie di ogni team. Lo spagnolo vorrebbe nella propria squadra una mente eccelsa come quella di Newey e col team potrebbe lanciare un’offerta, ma forse in cuor suo sa che si tratta di una pista di mercato impossibile.