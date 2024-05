Altro allarme dopo il ritiro: ultim’ora Sinner

Una notizia davvero pessima. Il tennis italiano deve fare i conti con la grana Jannik Sinner e non è una cosa semplice da accettare

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato uno dei principali protagonisti dello sport nostrano in questa prima parte del 2024. Vittorie su vittorie, nello specifico 28 successi e solo 2 sconfitte e un rendimento che neanche il tifoso più ottimista poteva accettare. Una stagione su terra iniziata abbastanza bene, nonostante il discusso ko a Montecarlo, e una doccia fredda che nessuno si aspettava.

Jannik Sinner ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Roma: nessuno si aspettava una situazione del genere ed anzi le previsioni sul rientro dopo gli ultimi acciacchi erano abbastanza ottimistiche. Invece – come un fulmine a ciel sereno – l’altoatesino ha comunicato sui social il proprio forfait agli Internazionali d’Italia. Una pessima notizia anche per gli organizzatori, che, dopo Alcaraz, perdono un altro dei principali protagonisti.

Sui social il ritiro di Sinner ha causato numerose polemiche. C’è chi ha criticato la scelta dell’azzurro di andare a Madrid e chi invece ha solo difeso la decisione dell’atleta di San Candido, consapevoli che questa sarà una stagione ricca di impegni per lui. Jannik è il primo a essere dispiaciuto, questo ko cambia i piani suoi e soprattutto dei suoi tifosi.

Tra questi c’è chi – come riporta ‘Repubblica’ – addirittura avrebbe messo in vendita i biglietti ‘quasi regalandoli’ per il torneo di Roma, inutile per alcuni senza il principale protagonista.

Sinner, il messaggio di Bertolucci è chiaro

Basta drammi social! E’ questo il pensiero, senza mezzi termini, dell’ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci. L’azzurro aveva avvisato qualche giorno fa che non aveva ottime sensazioni e che l’infortunio occorso a Sinner non era ‘cosa di proprio conto’. Allo stesso tempo ha voluto rispondere a chi ha esagerato eccessivamente parlando fin troppo di questo forfait.

Il messaggio sul proprio account X non lascia dubbi: “Gli orari, il sorteggio, l’outfit, l’arbitro. Tutto cose prive di importanza. La salute

Jannik Sinner, conta solo la salute. Prenditi il tempo necessario”.

Bertolucci ha chiarito che tutte queste frasi social delle ultime ore sono solo di contorno, si parla fin troppo di Jannik ma la cosa importante è solo la salute. L’azzurro deve ignorare tutti e pensare solo a riprendersi, questa è la priorità.

I prossimi mesi saranno molto importanti tra Roland Garros e Wimbledon, senza dimenticare le Olimpiadi di Parigi e il tennis azzurro potrebbe togliersi tante soddisfazioni grazie all’altoatesino. Il forfait a Roma, anche per questo motivo, era la cosa giusta da fare e ora tutti speriamo che Jannik possa rimettersi presto.