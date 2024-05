L’Atalanta non sbaglia: Salernitana battuta 2-1 in rimonta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, de Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

LA CRONACA

L’Atalanta entra bene in partita e dopo 15′ ha già due occasioni, prima con Lookman e poi con Miranchuk ma entrambi non riescono a impensierire Fiorillo. Al 18′, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Vignato prolunga con la punta del piede per il Tchaouna che punta De Roon e calcia in diagonale battendo Carnesecchi. Dopo lo svantaggio, gli ospiti provano il primo pressing della partita: diverse le occasioni, ma Scamacca prima e Miranchuk poi non sono precisi e i granata vanno a riposo sull’1-0. La gara cambia nella ripresa: Gasperini inserire Koopmeiners e De Ketelaere e il copione è opposto rispetto alla prima frazione di gioco.

Il pari arriva al 57′, Koopmeimers avvia l’azione e trova libero Pasalic, perfetta la sponda del croato per il tap-in sotto misura di Scamacca. Uno-due immediato per l’Atalanta che al 63′ la ribalta con un gran gol di Koopmeiners: su calcio d’angolo la palla respinta dopo un primo tentativo di Ruggeri arriva all’olandese che scarica un tiro micidiale, Fiorillo non riesce ad arrivare. L’Atalanta controlla, Legowski spreca una grande occasione per il pareggio e gli orobici controllano la gara fino al fischio finale. Vittoria di vitale importanza per l’Atalanta che aggancia la Roma al quinto posto.