Borussia Dortmund, Terzic: “Vogliamo realizzare un sogno”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, in conferenza stampa ha presentato la sfida al PSG: “Questo Psg è stato costruito qualche anno fa per vincere la Champions League. Hanno vinto il titolo nazionale. Adesso è la loro missione, ma abbiamo anche noi un sogno e vogliamo realizzarlo. Se necessario, domani correremo più di 20 chilometri”.

Sulla gara nella fase gironi: “Non eravamo contenti della partita qui a Parigi. A quel tempo non ci eravamo ancora parlati e stavamo cercando di capirci qualcosa, quindi abbiamo adottato un approccio difensivo. Abbiamo avuto molte conversazioni, prima della partita il piano sembrava abbastanza buono, ma l’esecuzione non è andata bene. Ci è mancato il coraggio. La scorsa settimana a Dortmund abbiamo dimostrato che si può fare in un modo completamente diverso”.

“Se siamo arrivati fin qui vogliamo fare ancora meglio e arrivare fino in fondo per vincere il titolo, anche noi abbiamo un grande sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo. Quel che abbiamo fatto la scorsa settimana potrebbe non essere sufficiente. Quel che non ci è piaciuto la settimana scorsa era che avevamo ben quattro giocatori che difendevano contro Mbappé. Sappiamo anche che domani faranno meglio quindi dobbiamo trovare l’equilibrio che non avevamo la scorsa settimana”.