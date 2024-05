Decisione irrevocabile, dice addio allo sport a soli 25 anni

Decisione irrevocabile quella presa dall’atleta che decide di dire addio allo sport della sua vita all’età di soli 25 anni: tifosi spiazzati

Prima l’esclusione dalle nazionali, poi la decisione di ritirarsi a soli 25 anni da parte dell’atleta il cui annuncio lascia i tifosi del tutto sorpresi.

Sebbene sia ancora molto giovane e nel pieno della propria maturità sportiva, Lorina Zelger ha deciso di dire basta e lascerà con effetto immediato l’attività agonistica come sciatrice alpina. Classe 1999, la Zelger ha praticato la disciplina ai massimi livelli per brevissimo tempo, ma nonostante tutto nel proprio palmares vanta ben 13 pettorali in Coppa del Mondo, numero non banale per una giovane sciatrice come lei.

Nel corso di questa stagione, l’atleta elvetica aveva disputato solo gli slalom di Levi, avendo poche opportunità per mettersi in luce e, dopo essere stata esclusa dai quadri delle nazionali rossocrociate, ha preso la triste decisione di abbandonare lo sport che l’ha appassionata ed accompagnata fino ad oggi.

Sci alpino, Zelger dice basta: la sciatrice si ritira a 25 anni

Ad annunciare il suo ritiro è stata la stessa Lorina Zelger che lo ha fatto sapere via social, scrivendo come grazie allo sci alpino abbia vissuto bei momenti e conosciuto persone che poi sono diventate sue grandi amiche. La sciatrice svizzera ha ammesso come sciare “sia stata la miglior scuola di vita possibile” e di certo porterà sempre nel cuore tutti i momenti che ha vissuto fino ad oggi.

Oltre ai 13 pettorali in Coppa del Mondo, nel suo palmares, la Zelger vanta anche un podio in Coppa Europa come slalomgigantista ed è stata convocato tra le “grandi” solamente una volta nel corso di questa stagione, disputando i primi due slalom a Levi. La Zelger non ha reso noti i motivi che l’hanno portata al ritiro, ma la notizia ha spiazzato del tutto i tifosi che non si aspettavano potesse dire addio allo sport a soli 25 anni.

La decisione presa dalla Zelger, ad ogni modo, è una di quelle scelte che vanno solamente rispettate e di certo la sciatrice alpina avrà avuto le sue buone ragioni per lasciare lo sport che ama in maniera così prematura. Secondo alcune indiscrezioni, uno dei motivi che hanno portato l’elvetica ad optare per il ritiro potrebbe essere stata l’esclusione dalle nazionali rossocrociate avvenuta tempo prima, ma la certezza assoluta non c’è.

Ad ogni modo, non si può non fare un grosso in bocca al lupo alla Zelger per tutto ciò che deciderà di fare in futuro e la speranza di tutti è che possa trovare felicità e soddisfazioni anche senza praticare lo sport che ama a livello agonistico.