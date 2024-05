ESCLUSIVA SI Reggiana, che stagione per Kabashi: Empoli, Sassuolo e Cremonese su di lui

Quella che si sta per concludere è stata una grande stagione per Elvis Kabashi: il centrocampista della Reggiana ha disputato un ottimo campionato sotto la guida di Alessandro Nesta e il suo nome è già terminato sul taccuino di diversi dirigenti, in vista della prossima annata calcistica. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, molto dipenderà dal futuro di Nesta e Alessandro Goretti, ma intanto Empoli, Sassuolo e Cremonese hanno chiesto informazioni sul calciatore classe 1994 e nel corso del mercato estivo potrebbero fare un serio tentativo per lui.