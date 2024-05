Inter, Inzaghi vince il premio Bulgarelli: “Lo condivido con la famiglia nerazzurra”

Altro premio per Simone Inzaghi in questa stagione da incorniciare: il tecnico dell’Inter è stato infatti premiato come miglior allenatore al premio Bulgarelli. Nel suo intervento a Bologna, dove ha vinto il premio, Inzaghi ha commentato così la vittoria: “È un premio che è giusto condividere con tutta la famiglia Inter, i miei collaboratori, i calciatori, i tifosi, la società. Un premio meritato per il percorso fatto da tutta la famiglia Inter. Non ho mai potuto vedere all’opera Bulgarelli, è stato tanti anni capitano del Bologna, ha rappresentato una squadra che ha vinto scudetti, è stato in una squadra sola e quindi ha avuto un grandissimo valore di senso di appartenenza, molto importante nel calcio d’oggi. L’ho conosciuto come telecronista ed era bravissimo, sono onorato di essere qui”.