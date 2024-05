Udinese-Napoli 1-1, Success salva Cannavaro

Un gol di Isaac Success allo scadere salva l’Udinese dalla sconfitta contro il Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio con Osimhen che raddoppierebbe anche ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale sono allora i bianconeri a pareggiare.

Udinese-Napoli 1-1, le formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Brenner; Lucca. All. Cannavaro. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona.

La partita, il primo tempo

La prima chance è per gli azzurri al 15′. Ci prova Lindstrom su punizione. Punizione pennellata e fastidiosa sul primo palo, Okoye deve anticipare tutti per mandare palla in angolo. Al 23′ è Osimhen ad avere la palla del vantaggio azzurro ma Kristensen si oppone in scivolata e Zarraga spazza lontano la palla. Al 35′ la prima chance bianconera è firmata da Samardzic. Ehizibue ben lanciato da Walace, l’esterno destro bianconero che trova Lucca staccato, conclusione addosso a Rrahmani. Ma il serbo si avventa sulla palla vagante e cerca il mancino sul secondo palo, alto di un paio di metri. Napoli pericoloso in chiusura di prima frazione, ancora con Lindstrom. Cajuste fuori dall’area prova la conclusione al volo, palla che termina a lato e non di poco.

La partita, il secondo tempo

Al 52′ il Napoli trova il gol del vantaggio. Grandioso traversone di Politano a trovare Osimhen in elevazione su Bijol e Ferreira, Osimhen è un rapace e insacca di testa l’1-0. Cannavaro risponde con due cambi. Fuori Lucca e Brenner e dentro Davis e Success con il secondo subito pericoloso. Manda al bar Rrahmani con una finta e libera il mancino: deviazione e calcio d’angolo per l’Udinese. Al 71′ ci prova Samardzic, Meret di riflesso scaccia via il pallone. A 10 dalla fine Osimhen trova il raddoppio ma la sua rete viene annullata. Ferreira non guarda mai Osimhen, che gli scappa alle spalle e insacca il 2-0. Ma l’arbitro ferma tutto, su revisione del Var: il nigeriano ha ricevuto palla da rientro in fuorigioco, gol del raddoppio dunque annullato. Nel finale è allora Success a pareggiare. Palla lenta verso la destra, Olivera non stacca a contrasto, palla che filtra in area per l’inserimento di Success che sfonda la difesa e la porta 1-1. Termina così in parità il match.