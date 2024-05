All-in Ferrari, ribaltone mondiale: così cambia la classifica

La Ferrari va all-in e prova a sorprendere la concorrenza: la classifica del Mondiale può cambiare in modo significativo nel prossimo futuro

La scuderia di Maranello sta pianificando il prosieguo della stagione in modo da impensierire la Red Bull di Verstappen. La vittoria di Norris a Miami di certo ha lasciato l’amaro in bocca alla Rossa, visto che le “lattine energetiche” non sono apparse imbattibili.

Miami è stato comunque un week end tutto sommato positivo per la Ferrari, anche se resta quel retrogusto amaro per la vittoria di un pilota non marcato Red Bull. La McLaren è riuscita a battere i grandi favoriti, grazie anche all’aiuto della Safety Car, mostrando un grande potenziale sul passo gara e ottimizzando i nuovi aggiornamenti portati in Florida. La monoposto del pilota inglese era equipaggiata con tutto il pacchetto innovativo, a differenza di Piastri che ne aveva solo la metà.

Soprattutto sul passo gara la scuderia di Woking volava e alla fine ha chiuso con 7 secondi di vantaggio sul leader della classifica iridata. Una bella prova di forza che rimette alcune cose in discussione e lascia una speranza anche al Cavallino Rampante. Si perché la Red Bull potrebbe non essere imbattibile e con i giusti miglioramenti si può lottare per il vertice. La Ferrari ha deciso di cambiare la propria strategia, rinviando ogni evoluzione della SF-24 al Gran Premio di casa di Imola. La scelta è stata dettata dalla presenza della Sprint Race nel week end di Miami, visto che con una sola ora di Prove Libere a disposizione non sarebbe stato possibile ottimizzare i test.

Ferrari, ad Imola arrivano i primi aggiornamenti per la SF-24: Carlo Vanzini si attende la svolta

Il Gran Premio di Imola, in programma il prossimo 19 maggio, sarà un banco di prova importantissimo per Leclerc e Sainz. A Maranello stanno preparando un pacchetto aerodinamico completamente nuovo, che prevede aggiornamenti al fondo, al diffusore posteriore, alle ali e alle pance. Una sorta di versione B della SF-24 che dovrebbe far progredire il progetto di diversi decimi, soprattutto sul passo gara. Leclerc e Sainz sperano di essere al pari della Red Bull, che si è già giocata le sue carte in Cina.

A parlare di questo è stato anche la voce della Formula 1 per Sky Sport, Carlo Vanzini, che commentando il week end di Miami ha sottolineato: “È un all-in per Imola e per la stagione che al momento è in direzione Verstappen e Red Bull, li capiamo cosa può fare Ferrari. Se riescono ad attaccarsi e giocarsele può dare un senso diverso per il campionato costruttore. Max non sbaglia mai”.

La Ferrari punta quindi a migliorare la vettura per cambiare la classifica.