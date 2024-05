Federico Chiesa prepara la volata finale. E l’Europeo s’avvicina

Federico Chiesa più carico che mai. Quest’anno sono state più le delusioni che le gioie per l’esterno d’attacco della Juventus, che a Roma è stato il migliore in campo per l’assetto bianconero. E la proiezione riferisce che tra poco più di un mese si giocherà l’Europeo di calcio. Inevitabile ripensare alle grandi situazioni che Chiesa è riuscito a creare quando gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa.

Il numero 7 bianconero ha fornito l’assist decisivo per il gol di Bremer e ha preso un palo interno clamoroso dopo una splendida azione personale. Insomma, è iniziata la volata del finale di stagione. Da pennellare al meglio. Con lo sfondo (mica così lontano) dell’Europeo.