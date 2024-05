Giro d’Italia, Jonathan Milan vince la quarta tappa

Uno straordinario Jonathan Milan si aggiudica in volata la quarta tappa del Giro d’Italia n.107 Acqui Terme-Andora precedendo sul podio l’Australiano Kaden Groves e il tedesco Phil Bauhaus.

Giro d’Italia, Milan vince la tappa: Pogacar resta in Rosa

Non cambia nulla invece per quanto riguarda la maglia Rosa con Pogacar che mantiene 46 secondi su Thomas e 47 su Martinez. Giornata complicata per metà tappa, con il meteo che non aiuta i corridori. Soprattutto sul Colle del Magno dove inizia il calvario dell’eritreo Biniam Girmay che cade due volte nella discesa da Altare in località Cadibona. Prima giù con un’altra decina di corridori e poi completamente da solo. Con Girmay così costretto al ritiro dal giro. Una vittoria in volata per Jonathan Milan. Con Ganna che aveva provato ad andare in fuga raggiungendo però prima dell’imbocco del Capo di Mele un vantaggio massimo di solo 7 secondi con Consonni che è stato così bravissimo a lanciare Milan verso la vittoria. Un successo strepitoso per il 23enne di Tolmezzo della Lidl-Trek. Il primo azzurro in questo Giro d’Italia. Con la prossima e quinta tappa che partirà da Genova fino a Lucca per una lunghezza di 178 km…