Juve, tra presente e futuro: le prossime mosse del club e le assenze per la finale

La Juventus perde Danilo: lesione muscolare alla coscia destra, salterà sicuramente la Salernitana e per adesso è solo una speranza quella che possa farcela per la finale di Coppa Italia con l’Atalanta il 15 maggio, quando mancherà già per squalifica Locatelli.

In questi giorni Allegri dovrebbe recuperare Alex Sandro, che alla prossima presenza raggiungerà Nedved nella speciale classifica degli stranieri con più partite in maglia bianconera.

Un record che poi accompagnerà il calciatore verso la fine della sua avventura alla Juve: Giuntoli sembra aver già individuato in Calafiori il suo erede, mentre Djalò – preso nel mercato di gennaio e ancora in lista d’attesa per debuttare in Serie A – dovrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità dopo il lungo stop e avere meno pressioni da quelle che ci sono alla Continassa.

Nel centro sportivo della Juve presto giungerà pure il momento di fare chiarezza sul futuro dell’allenatore: le tracce di separazione da Allegri nonostante il contratto in scadenza nel 2025 sono piuttosto nitide, Thiago Motta è il favorito numero uno per il nuovo ciclo ma serve ancora un po’ di pazienza prima di entrare nel futuro bianconero.

