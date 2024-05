Lutto per un campionissimo, dolore immenso nello sport italiano

Un gravissimo lutto ha colpito il campionissimo italiano, un dolore immenso tutta la sua famiglia

È purtroppo arrivata nelle scorse ore l’ennesima notizia di lutto. Una figura importantissima per la leggenda dello sport italiano si è spenta per sempre. Una terribile perdita quella che ha visto come protagonista il campione di sci, Alberto Tomba.

Nelle ultime ore, il suo papà Franco, è passato a miglior vita. Si è spento nella sua abitazione in quel di Castel De’ Britti. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 84 anni. Un legame inossidabile ed a tratti indistruttibile quello con la sua famiglia, chiaramente scossa dalla perdita di un pilastro a dir poco fondamentale.

Lutto per Alberto Tomba, si è spento il papà Franco

La figura del padre è stata importantissima per la crescita e lo sviluppo della carriera di Alberto Tomba. Quando era piccolo Alberto iniziava a far intravedere di avere delle doti allenandosi nel grande giardino di casa sulle colline di San Lazzaro. Papà Franco viene ricordato come una persona molto riservata e che ha sempre sostenuto il cammino del figlio, appoggiandolo ad ogni sua decisione. Anzi, quasi ad ogni sua decisione visto che in altre gli hanno consigliato di non disputare gare (soprattutto dopo l’incidente che lo vide vittima in Val-d’Isère).

Tra chi ha voluto ricordarlo c’è il suo storico amico nonché presidente della Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda. Quest’ultimo lo ha descritto come la persona che ha sempre creduto nelle qualità del figlio e che, un giorno, sperava potesse diventare campione del mondo. Lo ha fatto, però, con la sua eleganza che lo contraddistingueva e con la serietà di altri tempi.

Queste sono alcune delle sue parole: “Voglio ricordare un aneddoto. Mi diceva: Flavio, falli sciare in tutte le condizioni, riferendosi anche al fratello Marco e alla cugina Simona. Tu sai tracciare? Bene, ascolta le loro sensazioni… “.

Un lutto che ha inevitabilmente scosso nel profondo il campionissimo Alberto Tomba, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti per tutti i figli che perdono un genitore. Tantissime sono le chiamate ed i messaggi che sta continuando a ricevere. Da colleghi, amici, parenti e molti altri ancora.

Papà Franco lascia la moglie Maria Grazia e il tre figli, Alberto, Alessia e Marco. Condoglianze e vicinanza anche da parte della nostra redazione per il grave lutto che ha colpito il campione dello sci.