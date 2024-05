Marquez, notizia pazzesca: annuncio sul ritiro

Un retroscena inaspettato quello emerso su Marc Marquez: poteva cambiare tutto nelle recenti stagioni della MotoGP

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia, a dir poco clamorosa, che riguarda Marc Marquez. La stessa notizia che, ovviamente, ha sorpreso non poco i suoi milioni di tifosi che non si aspettavano affatto dichiarazioni del genere.

Il tutto è avvenuto nel corso dell’evento organizzato da “Audi Spagna”. In quella occasione ha partecipato anche il pilota spagnolo. Un evento in cui ha partecipato anche un altro spagnolo, Carlos Sainz (oramai quasi un ex Ferrari). Tornando nuovamente a Marquez si sono affrontati vari temi. Anche quelli riguardanti il suo futuro.

Gli ultimi mesi, quelli che ha vissuto con Gresini Racing sono stati importanti e soddisfacenti. Il tutto dopo 11 anni di Honda e sette titoli mondiali. Anche perché si è trattato di un cambiamento non indifferente. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Se sono venuto qui in Gresini è solamente per dare la mia impronta ed il mio contributo. Allo stesso tempo, però, voglio che mi parlino in faccia se qualcosa va bene o male. Se ho fatto degli errori devono dirmelo“.

Marquez, l’annuncio sul futuro spiazza tutti: le ultime

Sull’aerodinamica ha speso parole di elogio affermando che è molto bello guidare in queste condizioni, soprattutto perché la moto sembra essere veloce e soprattutto stabile rispetto alla Honda che l’ha fatto penare e non poco nell’ultima stagione, nella quale non è riuscito ad ottenere alcuna vittoria, un’eccezione dolorosissima per un pilota come lui che era abituato a dominare sulla concorrenza.

Successivamente si è voluto soffermare su uno dei momenti più delicati della sua vita. Tanto da non riuscire nemmeno a dormire la notte. Ci stiamo riferendo, ovviamente, al terribile incidente in cui è incorso a Jerez quattro anni fa. In quella occasione, come tutti ben sanno, si procurò la frattura dell’omero nel primo GP del Mondiale 2020, nel quale correva ancora con la Honda da campione del mondo in carica.

Senza dimenticare anche il calvario delle 4 operazioni subite al braccio destro con tanto di cicatrice mostrata sui social. Un momento di sconforto, tanto da farlo pensare addirittura al ritiro: “Sì ci ho pensato, ma ogni volta che tornavo da un infortunio volevo andare in moto e non potevo immaginare una vita senza moto“.