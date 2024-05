PSG-Borussia Dortmund 0-1: Hummels elimina Mbappé

Dopo la vittoria 1-0 dell’andata il Borussia Dortmund si ripete anche al Parco dei Principi e batte 1-0 il Psg. Decide la gara un gol di Mats Hummels con il Psg che spreca diverse occasioni nel finale e in avvio di ripresa.

PSG-Borussia Dortmund, gli schieramenti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

La partita, il primo tempo

Parte forte il Borussia Dortmund subito pericoloso dopo 12 minuti con Adeyemi che calcia dal limite su sponda di Fullkrug e deviazione di Beraldo in angolo. Un minuto e risponde Goncalo Ramos. Vitinha rifornisce in avanti l’attaccante, che si gira e calcia mandando la palla di poco sul fondo. Al 20′ è Ryerson a provarci. Sponda di Fullkrug per il norvegese, che conclude ma prende solo l’esterno della rete. Risposta parigina 10 minuti dopo con Dembele. Conclusione da dentro l’area, terminata sopra la traversa. Azione avviata da Mbappé e rifinita da Zaire-Emery. Al 35′ Mbappe spreca e sulla ripartenza è pericoloso Adeyemi. Ramos riceve in area e dà il pallone sulla sinistra a Ruiz. Cross in mezzo per l’asso francese, che impatta male di sinistro. Veloce contropiede del Dortmund, con il numero 27 che sfugge a Marquinhos e calcia trovando una grande respinta di Donnarumma. In chiusura di prima frazione è poi il PSG a sfiorare il vantaggio. Fabian Ruiz calcia da fuori trovando una deviazione provvidenziale ma anche rischiosa di Schlotterbeck. Palla in angolo, ma finita di poco al lato della porta di Kobel.

La partita, il secondo tempo

In avvio di secondo tempo è subito Zaire-Emery ad avere la palla giusta per sbloccare la gara. Palla crossata da Mbappé, prima spizzata da Sabitzer e poi deviata da Ramos. Il 33 del PSG, vicino al secondo palo, calcia a botta sicura e centra il legno. Gol sbagliato. Gol subito. Passano 4 minuti e Hummels trova il vantaggio ospite. Calcio d’angolo battuto da Brandt, che mette la palla sul secondo palo. Hummels stacca indisturbato e di testa trafigge Donnarumma. Il Dortmund cambia. Fuori Adeyemi. Dentro Reus. La reazione del PSG è furiosa e tra il 60′ e il 63 i parigini creano 3 occasioni da gol. Due volte con Goncalo Ramos e una con Nuno Mendes. Al 64′ Luis Enrique si gioca il tutto per tutto e passa a 4 punte. Dentro Barcola e Asensio per Fabian Ruiz e Goncalo Ramos. 2 minuti e Dembele viene steso al limite dell’area con Hummels che viene ammonito. Calcia la punizione Asensio ma colpisce Marquinhos nella barriera aggiuntiva. Terzic si copre e toglie Sancho per inserire Sule. Al 77′ Hummels segna ancora ma la rete del centrale tedesco viene annullata per fuorigioco. 3 minuti e il PSG è pericoloso nuovamente. Hakimi innesca Mbappé che calcia ma Kobel para. A 4 minuti dalla fine Mbappé colpisce una traversa clamorosa dalla breve distanza dopo una lunga azione dei parigini. Passano due minuti ed è Vitinha a sfiorare l’1-1 colpendo dalla distanza una clamorosa traversa.