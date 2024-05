Sinner ora trema, che salto in classifica ATP

Paura e preoccupazione per Jannik Sinner, lo stop a Madrid potrebbe compromettere la sua classifica: alle sue spalle un avversario si avvicina

Oltre al danno, la beffa. Dopo aver lavorato sodo per costruirsi un ranking straordinario, in grado di fargli vedere da vicinissimo la prima posizione ancora oggi occupata da Novak Djokovic, Jannik Sinner all’improvviso potrebbe vedere gettato al vento il suo vantaggio. Approfittando dello stop forzato per l’infortunio all’anca occorso a Madrid, uno stop che gli impedirà di scendere in campo sicuramente a Roma, e forse anche a Parigi, c’è chi alle sue spalle potrebbe approfittarne, regalandosi un balzo in avanti in classifica in grado di preoccupare tutti i tifosi dell’altoatesino.

Certo, le preoccupazioni vere nei tifosi azzurri in questo momento sono altre. Anche perché, se proprio doveva arrivare uno stop per infortunio, è sicuramente meglio che sia arrivato in questa fase della stagione in cui Jannik di punti ne ha pochi. Sarebbe potuto essere il momento giusto per conquistare il primo posto. Ma a questo punto è meglio non pensarci e proiettarsi al futuro con nuovo ottimismo, sperando che il problema all’anca possa risolversi nel giro di poche settimane.

D’altronde, nei piani altissimi del ranking le cose non dovrebbero cambiare molto, tra Roma e Parigi, considerando che Sinner in questo momento è fermo ai box, ma non se la passano meglio Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, a loro volta alle prese con problemi fisici che potrebbero quantomeno condizionare la loro presenza al secondo Slam dell’anno.

Chi potrebbe approfittare della situazione è però qualcun altro, un giocatore che, nell’ombra, sta continuando ad accumulare ottimi risultati, e grazie a Madrid ha fatto un balzo in avanti molto importante in termine di ranking. Non può ancora vedere Sinner da vicino, ma le distanze si stanno sicuramente accorciando. Che possa diventare un ostacolo in più nei prossimi mesi?

Sinner, occhio al ranking: balzo in avanti per un rivale, cosa sta succedendo

In realtà il Masters 1000 di Madrid, considerando quanto accaduto ad Alcaraz e allo stesso Sinner, non ha scosso più di tanto la classifica, almeno per quanto riguarda la top 10. La vera grande notizia proveniente dal 1000 spagnolo è stato il trionfo di Andrey Rublev.

Il russo, dopo un periodo di alti e bassi, è riuscito infatti a trovare continuità all’interno di un torneo e, conquistando in rimonta la vittoria in finale contro Auger-Aliassime, si è portato a casa un ottimo bottino di punti, tramutati in due posizioni in più nel ranking. Adesso è sesto, ma la sensazione è che da questo trionfo possa permettergli di fare uno step mentale in grado di trasformarlo in un concorrente in più per i quattro moschettieri che oggi dominano il tennis mondiale, Nole, Jannik, Carlitos e Medvedev.

Da questo punto di vista, Roma e, soprattutto, Parigi potranno dirci di più. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che alla fine Sinner possa farcela a scendere in campo per poter disputare il secondo Slam dell’anno. Vorrebbe dire infatti aver assorbito del tutto il problema all’anca che oggi lo affligge.

In conferenza stampa l’altoatesino ha infatti confermato che parteciperà al Roland Garros solo se sarà al 100%. Non dovesse farcela, sarà importante comprendere quali saranno le sue condizioni, e solo in un secondo momento guardare a ciò che faranno i suoi avversari, Rublev compreso. Perché mai come in questo momento il futuro di Sinner dipende solo dalla sua salute.