Atalanta, Kolasinac: “Vogliamo la finale, faremo di tutto per passare”

Sead Kolasinac ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match contro l’Olympique Marsiglia.

Come sta con l’infortunio?

“Mi sento bene, sto cercando di recuperare il prima possibile insieme allo staff medico”.

Ha giocato con Aubameyang nell’Arsenal, cosa ha consigliato ai suoi compagni?

“Penso che la sua qualità è segnare tanto, è un gran giocatore. Ma non dobbiamo fare attenzione solo a lui. Giocare la finale di nuovo? Ora siamo in semifinali, il nostro obiettivo è raggiungere la finale”.

Quanto sarà importante avere lo stadio a favore?

“Sapevamo l’atmosfera potesse essere un fattore, l’abbiamo gestita bene. Domani faremo il meglio per passare”.

C’è la possibilità di vederla in campo?

“Dobbiamo chiederlo al mister se sarò in campo o meno, con lo staff medico stiamo lavorando per recuperare, vorrei tornare in campo il prima possibile”.

Quest’anno ha giocato molto, se lo aspettava?

“Onestamente sì, penso che questo sia il risultato di essersi preparato al meglio”.

Cosa avete imparato dalla partita di andata?

“Abbiamo visto la qualità del Marsiglia, ma ogni gara è differente. Cercheremo di migliorare domani sul campo”.

Scamacca segna ogni partita. Come lo valuti?

“Penso che non abbia avuto un approccio facile, ma si è adattato molto bene, ha lavorato intensamente e ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, è molto importante il tipo di lavoro che fa anche in difesa. È in un gran periodo, spero che rimanga così fino al termine della stagione”.