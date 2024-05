Charles Leclerc, incredibile gesto davanti a tutti: non era mai accaduto prima

Non era mai accaduto prima e il gesto di Leclerc non passa decisamente inosservato: a Miami succede di tutto

Gran premio di Miami carico di emozioni, sia positive che negative. Positive certamente per la McLaren che torna a vincere un Gran premio dopo tre anni grazie all’astuzia del suo Lando Norris, capace di sfruttare la situazione e guadagnare secondi preziosi su Max Verstappen, finito a sorpresa secondo e rivelatosi più “umano” del previsto.

Le Ferrari hanno dato il massimo in pista e se non fosse intervenuta la sfortuna forse avrebbero ottenuto qualcosa in più. Se Carlos Sainz, finito quinto al termine della gara, ha molto di cui lamentarsi con la direzione corsa (i messaggi radio inviati al suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, parlano in effetti da soli), dall’altra parte Charles Leclerc ha conquistato un terzo posto a conti fatti positivo. Anche se i tifosi da uno come lui si aspettano sempre quel quid in più.

Ora, a pochi giorni di distanza dalla conclusione del Gran premio statunitense e a meno di due settimane circa dall’inizio del weekend di Imola, spunta fuori un retroscena con protagonista proprio il monegasco della Ferrari.

F1, Leclerc corre la gara senz’acqua: il retroscena nel messaggio radio

Come al solito Charles lotta con le unghie e con i denti, se la Safety Car non avesse sbagliato in quel modo, favorendo di fatto Norris, forse staremmo parlando di una gara migliore sul piano del punteggio. Alla fine da Miami il monegasco esce sorridente: terzo posto al termine della gara, e secondo alle spalle di Verstappen nella Sprint. Poteva fare di più, ma per il momento ci si accontenta di questo doppio podio in pochi giorni.

Ma ad incuriosire i tifosi è stato anche quanto accaduto in pista: infatti il pilota monegasco ha corso praticamente senza mai bere acqua. L’idratazione per i piloti è molto importante e Leclerc, correndo sotto il Sole di Miami, ha dimostrato ancora una volta che quando è messo sotto pressione tira fuori il meglio di se.

A svelare questo retroscena è stato lo stesso monegasco durante il suo consueto dialogo avuto con il race engineer Xavi Marcos. “Non credo che ci fosse l’acqua, non ho bevuto dal giro di formazione in poi”, ha detto Charles poco dopo essersi “lamentato” dell’errore della Safety Car che di fatto ha permesso alla McLaren di tornare a vincere dopo quasi tre anni (dal Gran premio di Monza del 2021 vinto all’epoca da Daniel Ricciardo).