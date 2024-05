Fiorentina, la Conference è l’ultimo obiettivo: direzione Atene o stagione conclusa?

Non solo l’Europa League: questa sera, infatti, scenderà in campo anche la Fiorentina per la semifinale di ritorno di Conference League. Dopo la vittoria per 3-2 del Franchi, la formazione di Vincenzo Italiano sarà ospite del Bruges, in una trasferta ostica da non sottovalutare, perché in casa la formazione belga ha dimostrato di poter impensierire anche in una maniera scomoda. Si tratta di una semifinale di una coppa europea e bisognerà affrontarla come tale, senza effettuare chissà quali calcoli in vista di una finale che tutti vogliono conquistare.

La formazione di Vincenzo Italiano, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato, ha nella Conference il grande obiettivo stagionale e altrimenti non potrebbe essere. Dopo essere andata a un passo dal sogno lo scorso anno, ora la Fiorentina ha una grande occasioni di rifarsi, di tornare a inserire qualche trofeo in bacheca e di affermarsi anche in campo europeo, dopo un periodo in cui la Viola ha sofferto, ha lavorato bene senza però raggiungere il traguardo finale in qualche competizione. Una rivincita collettiva, una rivincita per Vincenzo Italiano che vuole bissare la finale dello scorso anno e provare ad alzare un trofeo che renderebbe strepitoso il suo ciclo a Firenze.

BRUGES-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI