Fiorentina, Italiano nella storia: basta il rigore di Beltran per andare ad Atene

La Fiorentina fa festa: è in finale di Conference League per il secondo anno di fila. C’è Praga da riscattare con una tra Aston Villa e Olympiacos che raggiungerà la squadra di Italiano ad Atene. I viola arrivano all’ultimo atto della competizione da imbattuti, 6 vittorie e altrettanti pareggi per il club del presidente Commisso che ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione. Al Breydelstadion, nella prima frazione di gioco, al primo tiro in porta, passa il Clubbe Brugge con De Cuyper. I viola reagiscono alla disperata ricerca del pareggio ma sono sfortunati con Kouame che colpisce la traversa al 35′.

Nella ripresa la Fiorentina alza il baricentro, ma negli ultimi 20 minuti di partita cambia passo anche grazie alle sostituzioni. Seconda traversa di fila al 74′ con Biraghi direttamente da calcio piazzato. Poco dopo il terzo legno sempre con Kouame. Ma all’85’ arriva la svolta: il subentrato Nzola prende il tempo a Mechele che in ritardo con il ginocchio lo prende in pieno volta in area di rigore. Dagli undici metri Beltran batte Mignolet. Nei minuti di recupero assalto dei belgi con una super parata di Terracciano che inchioda il punteggio sull’1-1.