Giallo in casa Ferrari: tifosi sconvolti

Un episodio ha spiazzato i tifosi della Ferrari: nessuno riusciva a crederci dopo il GP di Miami

È stata una domenica decisamente scoppiettante quella di Formula 1, che ha fatto tappa a Miami. Le sorprese non sono mancate, su tutte un episodio decisamente clamoroso accaduto in casa Ferrari.

In Florida continua a rimanere a secco di vittorie chi parte dalla pole, e quest’anno è accaduto a Max Verstappen che – anche a causa di un suo piccolo incidente con un paletto – non è riuscito a tenere il passo di uno strepitoso Lando Norris che ha finalmente centrato la sua prima vittoria in Formula 1.

Una giornata movimentata per la Ferrari che ha comunque portato una vettura sul podio: Charles Leclerc, dopo le aspre ed eccessive critiche delle scorse settimane, è partito secondo e ha chiuso al terzo posto. Dietro di lui Carlos Sainz che, tuttavia, ha subito una penalizzazione.

Il talento di Madrid, che a fine anno lascerà la Ferrari a scadenza contrattuale, durante il GP è arrivato allo scontro in due occasioni con Oscar Piastri. Nel secondo momento, il contatto causato dallo spagnolo gli è costato caro: Sainz è stato quindi penalizzato di 5 secondi e quindi retrocesso in quinta posizione.

Ad ogni modo, tante cose sono successe in quel di Miami ed una in particolare è avvenuta ben lontano dalla gara. In casa Ferrari è accaduto un qualcosa che ha sorpreso i fan della Scuderia di Maranello. Il chiacchieratissimo gesto è sulla bocca di tutti: ecco cosa ha lasciato i fan della ‘Rossa’ senza parole.

Ferrari, gesto inatteso: tifosi a bocca aperta

Non è un mistero che in casa Ferrari avvengano spesso e volentieri situazioni ben oltre l’ordinario. E così al termine del Gran Premio di Miami che Frederic Vasseur è stato grande protagonista.

Il Team Principal del Cavallino Rampante ha infatti indossato un berretto della McLaren mentre stappava allegramente una bottiglia di champagne, dopo la vittoria di Lando Norris davanti a Versappen e Leclerc.

Un gesto che ha suscitato chiacchiericcio, curiosità ma anche tanta ammirazione. Perché Fred in quel modo ha voluto prendere parte al successo di Norris, che da ormai tanto troppo tempo era vittima della sfortuna. Il talento della McLaren si è quindi ritrovato un inaspettato tifoso d’eccezione.

“È stato davvero inaspettato vedere Fred con quel cappellino”, ha detto un membro della McLaren secondo quanto riferito da F1-news.eu’. Un momento di grande leggerezza e unione tra le squadre, rivali in pista fino a qualche minuto prima.