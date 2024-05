Juve, il piano su Chiesa e l’assist di Thiago

Vincere, per strappare di forza la certezza di tornare in Champions League. La Juve ha un solo obiettivo nel prossimo turno con la salernitana, ancora prima di pensare alla finale di Coppa Italia che potrebbe evitare di chiudere la terza stagione a mani vuote. L’impegno con la salernitana potrebbe sembrare semplice, in realtà la Juve non vince da un mese ed è comprensibile che in questo momento alla continassa ci sia un po’ di tensione. Allegri dovrà fare a meno per certo di Danilo, mentre Alex Sandro bisognerà valutarlo ancora nei prossimi giorni. Chi è tornato in gruppo è Yildiz: il turco si candida sin da subito per una maglia. Anche se la chiesa sarà difficile rinunciare ed è per questo Giuntoli prova ad accelerare anche per il suo rinnovo. L’attaccante prende tempo, la Juve intende definire la sua posizione prima dell’Europeo: senza rinnovo può finire sul mercato. I bianconeri a quel punto andrebbero dritti su Zirkzee, forse anche grazie favoriti dalla sponda di Thiago Motta.

Giovanni Albanese