Lega Serie A: Juventus, Milan, Inter e Roma sfiduciano il Presidente Casini

Alla vigilia del confronto con il Ministro dello Sport Andrea Abodi sul tema dell’organo di vigilanza dei conti, arriva la spaccatura in seno alla Lega Serie A. Quattro squadre Juventus, Inter, Milan e Roma hanno inviato una lettera di sfiducia al Presidente della Lega Lorenzo Casini.

Il motivo del contendere è il format della Serie A. Le quattro società chiedono insistentemente il ritorno a 18 squadre. Questo il testo della lettera:

“Egregio Presidente, a seguito dell’incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue. Nel corso della riunione si è in più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall’Assemblea LNPA in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall’incontro di domani con il Ministro dello Sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club”.

La Lega Serie A intanto, tramite una nota, chiarisce:

La Lega fa sapere che le proposte per ottenere maggior peso e autonomia per la Lega di serie A “sono portate avanti su mandato di tutti i club” e che il documento approvato ha visto l’astensione di Milan, Inter, Juventus e Roma per la contrarietà a un solo punto, quello relativo al campionato a 20 o 18 squadre.