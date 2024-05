Real-Bayern, i Blancos per l’ennesima gloria. I bavaresi vogliono salvare la stagione

Dopo la prima semifinale di ritorno, che ha visto il Borussia Dortmund passare anche sul campo del PSG e raggiungere la finale di Londra, questa sera sarà in programma l’altra semifinale, quella tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. Si riparte dal 2-2 dell’Allianz Arena: una sfida equilibrata, si partirà alla pari perché come ha affermato Carlo Ancelotti in conferenza stampa “le due squadre sono molto simili”. I Blancos hanno appena vinto aritmeticamente la Liga e vogliono conquistare il loro personale Double, aggiungendo un’altra Champions alla già infinita bacheca.

Ancelotti è alla ricerca di un nuovo record e sa come affrontare determinate sfide, contro il Manchester City era sfavorito ma ha ribaltato il pronostico con la storia e il carattere che da sempre caratterizza la squadra madrilena. Dall’altra parte, Thomas Tuchel ha nella Champions l’ultimo ma anche il più grande obiettivo stagionale. Alzare il trofeo significherebbe mettere a tacere tutte le voci che lo vogliono lontano dalla panchina bavarese. Una grande sfida tra due allenatori che questa coppa sanno come affrontarla, due squadre che hanno visto la gloria e che voglio continuare o tornare a splendere.

Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.