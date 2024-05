Roma, contro il Bayer serve l’impresa. Altre soluzioni non ce ne sono

Tutto pronto per le semifinali di ritorno di Europa League. Domani sera la Roma sarà ospite nella tana del Bayer Leverkusen per tentare un’impresa che sulla carta sembra impossibile. I fatti dicono che il Bayer è imbattuto da 48 partite e domani, se non dovesse perdere, salirebbe a 49 e staccherebbe il Benfica. La formazione giallorossa riparte dalla sconfitta per 2-0 patita all’Olimpico, una prestazione che non ha rispettato le aspettative. Domani dovrà accadere qualcosa di inaspettato e insolito, perché i ragazzi di Xabi Alonso, dopo aver dominato la Bundesliga, vogliono ambire a un personale Triplete che comprende la Coppa di Germania e l’Europa League.

Due gol da recuperare, sempre sulla carta, non sono un ostacolo così insormontabile. Ma i dati della formazione tedesca spaventano e devono spaventare, perché i giallorossi devono affrontare questa trasferta in maniera pragmatica e concreta. Niente arrembaggio dal 1′, perché potrebbe rivoltarsi contro. Bisognerà evitare di ripetere gli stessi errori dell’andata e, soprattutto, non concedere quegli spazi in avanti che sono pane per i denti degli attaccanti avversari.

Daniele De Rossi è consapevole di quanta forza e carattere ci voglia, perché espugnare la BayArena non sarà compito facile, per nulla: servirà la miglior Roma possibile, tutti i pregi delle varie pedine giallorosse dovranno vedere la luce domani sera, perché altre serate adatte non ce ne sono. E i giallorossi, oltre la gloria in EL, devono pensare anche alla qualificazione in Champions, diventata più complicata nelle ultime settimane. Insomma, di obiettivi la Roma ne ha tanti: nessuno da sottovalutare, domani servirà però un’impresa. Perché contro questa Bayer non ci sono altre soluzioni.

Bayer-Roma, le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3) – Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso.

ROMA (4-3-3) – Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All: De Rossi.