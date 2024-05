Sinner perde tutto: “Fermo tutto l’anno”

Il campione altoatesino, che ha dovuto rinunciare a Roma per i noti problemi all’anca, rischia ora un lungo stop: la situazione

Giù la maschera. Se inizialmente il forfait di Madrid, arrivato nel giorno di riposo che precedeva il quarto di finale che il campione altoatesino avrebbe dovuto giocare contro Felix Auger-Aliassime, aveva destato qualche ‘sospetto’ di un’eccessiva prudenza in vista degli Internazionali del Foro Italico, la rinuncia alla kermesse della capitale ha fatto scattare l’allarme. Forse Jannik Sinner sta veramente male. Forse Sinner si trascina un problema che potrebbe non essere di poco conto.

“Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non voglio dire cosa esattamente ma abbiamo tutto sotto controllo“, ha esordito il nativo di San Candido nella conferenza stampa organizzata a Roma per spiegare i motivi del clamoroso e doloroso forfait. “Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, perché non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto“, ha poi concluso il numero due del mondo.

Ma cosa significa, tutto questo, tradotto in termini pratici? Accantonate dunque ormai definitivamente le illazioni su un presunto calcolo predeterminato sulla rinuncia nel proseguimento del Mutua Madrid Open, si aprono vari scenari. Quando tornerà Sinner? Sarà pronto per Parigi? Una delle leggende del tennis azzurro, Paolo Bertolucci, ha detto la sua sull’argomento.

Bertolucci sta con Sinner: “Non può buttar via tutto”

“Giusto che Sinner si fermi a 22 anni, ha 10-12 anni di carriera davanti. Sarebbe assurdo che continui a giocare sul dolore, perché questo vorrebbe dire non vincere niente e poi rischiare di star fermo il resto dell’anno o, come ha detto lui, anche peggio“, il lapidario commento della voce tecnica di ‘Sky Sport’.

In attesa che lo staff del campione altoatesino fornisca, nelle prossime settimane, degli aggiornamenti sulle condizioni del tennista, impazzano le più disparate interpretazioni. C’è chi sostiene che Jannik possa fermarsi per diverse settimane, se non mesi, mettendo a rischio perfino la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

C’è chi invece sostiene, o quanto meno spera, che questo stop sia propedeutico ad un ritorno in grande stile, senza il minimo acciacco, col giocatore in grado di riprendere il filo di un discorso vincente. Che gli stava aprendo la strada al numero uno del ranking mondiale. Non resta che attendere, incrociando le dita.