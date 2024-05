Tennis, UFFICIALE: ha annunciato il torneo del ritiro

Il tennista ha annunciato ufficialmente il suo ritiro: ecco in quale torneo ha deciso di dire addio ai propri tifosi

La notizia era nell’aria già da un po’ di tempo visti gli ultimi deludenti risultati ma i tifosi del tennista sono rimasti comunque sorpresi nell’apprendere che quest’ultimo ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica.

Molti indizi sul suo ritiro era arrivati anche via social dove spesso si leggevano messaggi molto sconfortati. Alla fine, come previsto, Diego Schwartzman ha preso la decisione definitiva, optando il saluto definitivo al mondo del tennis. Il tennista argentino ha comunicato la propria decisione sul suo profilo Instagram con uno struggente post di commiato.

Dover dire addio allo sport che si ama e che tante gioie ha regalato non è mai facile ed anche Schwartzman ha riconosciuto come prendere questa decisione non sia stato affatto facile. Al contempo, l’argentino ha scritto come voglia ritrovare il sorriso che oggi ha perso. Ma quando avverrà concretamente questo ritiro? Schwartzman ha pensato anche a quello, annunciando il suo ultimo torneo.

Tennis, Schwartzman dice basta: ecco quale sarà il suo ultimo torneo

Il tennis,come sottolineato da lui stesso, ha dato grandi gioie e soddisfazioni a Schwartzman e dirgli addio è una scelta particolarmente difficile. Tramite il suo profilo Instagram, El Peque ha rivelato quando avverrà il suo ritiro ovvero a febbraio 2025 nell’ATP di Buenos Aires, torneo che giocherà quindi in casa.

Una scelta di cuore quella presa dal tennista argentino (la stessa fatta in passato dal connazionale Juan Martin Del Potro) che vuole chiudere la propria carriera non solo davanti ai suoi tifosi in quello che è stato, peraltro, il suo ultimo torneo vinto finora.

Sebbene la notizia del ritiro fosse nell’aria visti gli ultimi deludenti risultati e una condizione ormai insoddisfacenti, i tifosi sono rimasti sorpresi dall’annuncio di Schwartzman poiché pensavano che l’argentino potesse andare ancora a caccia di riscatto.

Tuttavia, il tennista argentino ha optato per una decisione drastica e tutto quello che si può fare è accettare la sua decisione. Nel frattempo, Schwartzman resta attivo sul circuito e ha conquistato l‘accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia, dopo aver superato le qualificazioni. Attualmente, l’argentino è numero 124 al mondo, una posizione ben lontana dal suo best ranking di n°8 nel 2020.