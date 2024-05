Camila Giorgi pare aver terminato la sua carriera da tennista professionista. Nella data inaugurale degli Internazionali d’Italia, il suo nome è stato pubblicato sul sito della International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico in tutto il mondo, che tra le altre cose prende nota dei tennisti che si ritirano. La prima della lista adesso, in ordine cronologico è l’atleta italiana. Si attendono annunci ufficiali.