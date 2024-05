Ultim’ora, addio a soli 31 anni: lacrime nel mondo dello sport

Il mondo dello sport è scosso per un addio destinato a far discutere: ha deciso di ritirarsi a soli 31 anni

Per ogni atleta il proprio sport diventa vita, in un legame indissolubile che passa da allenamenti estenuanti, competizioni e poi gioia o dolore che si alternano a seconda dei risultati. C’è chi riesce a restare nella giostra per più anni e chi, invece, a un certo punto si rende conto di non farcela più, soprattutto dal punto di vista mentale.

La parabola negativa di Diego Schwartzman non è iniziata da oggi o da pochi giorni, anzi ‘El Peque’, il soprannome che gli è stato dato per via della bassa statura – non supera i 170 centimetri d’altezza, una rarità per un tennista professionista -, non riesce a esprimersi da un bel po’ di tempo ai suoi abituali livelli.

Non stiamo parlando di uno dei migliori in assoluto nel circuito Atp, sia chiaro, ma nei tornei singolari è riuscito comunque a vincere quattro titoli ATP su quattordici finali giocate, otto titoli Challenger e sette Futures. L’apice della sua carriera è arrivato di sicuro nel 2020, anno in cui è riuscito ad arrivare fino alla semifinale del Roland Garros e ha raggiunto anche l’ottava posizione al mondo. Ormai sono tempi lontani, soprattutto considerando l’annuncio dato nelle ultime ore.

Schwartzman si ritira dal tennis: l’annuncio sui social

Come dicevamo, il ritiro dell’argentino era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità, che è arrivata attraverso un annuncio piuttosto emozionante del tennista sui suoi profili social. “Che viaggio”, inizia il lungo post che potete vedere anche in basso. E poi: “In ogni momento ero immensamente felice. L’ho vissuto con una tale intensità che oggi mi è difficile mantenerlo”.

Schwartzman ha spiegato di sentirsi al centro di una lotta continua con l’animale competitivo che ha dentro, e che di fatto gli impedisce di godersi con serenità lo sport che ama e che gli ha dato tutto. Resta comunque una scelta molto complicata per lui, ma che ha preso anche con la consapevolezza di voler decidere da solo quali saranno gli ultimi tornei della sua carriera.

Infatti, El Peque ha deciso di ritirarsi nel febbraio 2025 dopo l’Atp di Buenos Aires, a casa, in Argentina. E chissà che in quell’occasione non riesca a centrare l’ultima incredibile vittoria all’interno di un viaggio meraviglioso.