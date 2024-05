Ultim’ora in Formula 1, annuncio improvviso: cambia il vincitore

Dichiarazioni chiare, spiazzato il paddock di Formula 1: il vincitore del Gran Premio di Miami poteva essere un altro

Lo scorso weekend in Florida è andato in scena il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Un appuntamento molto intenso, contrassegnato dal particolare formato che prevede una sola sessione di prove libere e la Sprint Race al sabato come antipasto della gara vera e propria.

Neanche a dirlo, la prima parte del weekend americano è stata dominata dalla Red Bull di Max Verstappen, autore della pole nella shootout, della vittoria nella Sprint Race e della pole nelle qualifiche per la gara della domenica. Un dominio che, però, si è interrotto nella corsa conclusiva dell’evento, in cui a tagliare il traguardo in testa alla classifica è stato Lando Norris con la sua McLaren numero 4. Per il classe 1999 di Bristol si è trattata della prima vittoria in carriera, ottenuta grazie a una straordinaria prestazione e ad un piccolo ‘aiutino’.

Formula 1: Norris vince a Miami, ma l’errore della FIA è clamoroso

I commissari della FIA sono incappati in un clamoroso errore, consentendo al britannico del team di Woking di guadagnare circa 20 secondi sui più immediati inseguitori. Tutto è iniziato con un incidente che ha reso necessario l’intervento della Safety Car, che però è scesa in pista dopo che Norris era già transitato sul traguardo, piazzandosi davanti a Verstappen e imponendo all’olandese (e agli altri piloti) la drastica riduzione della velocità prevista dal regolamento. Come diretta conseguenza, Norris ne ha approfittato per percorrere un intero giro prima di fermarsi ai box con un vantaggio di 33 secondi (rispetto agli 11,5 che aveva prima che accadesse il fattaccio).

Un episodio che ha scatenato grande clamore tra appassionati ed addetti ai lavori, sbalorditi dinanzi ad un errore così grossolano. Un errore che, di fatto, ha falsato la gara. Ne è convinto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, il quale nella conferenza stampa successiva ha così commentato la vicenda: “Penso che Red Bull sia ancora davanti. Senza la Safety Car probabilmente Max avrebbe vinto e ha comunque fatto la pole position, motivo per cui hanno ancora un vantaggio”.

Insomma, quella di Norris a Miami è stata una vittoria bella ed accolta da tutti con grande piacere, essendo il britannico uno dei piloti più bravi e simpatici del Circus. È doveroso sottolineare, però, come effettivamente il pilota McLaren abbia anche trovato