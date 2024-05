Ultim’ora Valentino Rossi-Formula 1: nuovo colpo di scena

Valentino Rossi è da sempre attratto dalla Formula 1. Tutti ricordano come il fuoriclasse di Tavullia sia stato a un passo dalla Ferrari

La carriera di Valentino Rossi avrebbe potuto prendere una piega diversa se tanti anni fa avesse accettato la clamorosa proposta di passare dalla MotoGP alla Formula 1, dalle due ruote alle quattro della Ferrari. L’offerta di Maranello era reale e concreta, l’allora presidente Luca Cordero di Montezemolo era sicuro di aver fatto breccia nel cuore del fuoriclasse di Tavullia.

Alla fine però Valentino decise di restare in MotoGP, rinunciando a un futuro in Formula 1 alla guida del Cavallino Rampante. Il legame tra il Dottore e il mondo dell’automobilismo non si è mai interrotto: il nove volte campione del mondo ha sempre ammesso di avere un debole per i bolidi del Circus mondiale e negli anni ha coltivato rapporti di amicizia con piloti e manager di varie scuderie.

Una prova evidente di questo fil rouge instauratosi tra l’ex campione marchigiano e la Formula 1 è arrivata domenica scorsa, in occasione del Gran Premio di Miami. Una gara che ha visto trionfare per la prima volta in carriera il giovane pilota inglese Lando Norris.

Per il talentuoso alfiere della McLaren si è trattato del primo successo in Formula 1 dopo una serie di piazzamenti conquistati in sei anni trascorsi con la scuderia di Woking. Dopo sedici podi è arrivata la vittoria, strameritata anche se ottenuta con un pizzico di fortuna.

Valentino Rossi, la vittoria di Lando Norris a Miami è un po’ anche la sua: ecco perché

In molti nell’ambiente hanno voluto celebrare il successo del giovane pilota britannico, anche alcuni dei suoi rivali in pista come George Russell che si è complimentato con lui sui social. E a sorpresa anche Valentino Rossi ha voluto congratularsi con Norris: da sempre infatti il driver inglese considera il Dottore il suo idolo e principale fonte d’ispirazione.

Rossi ha infatti pubblicato una storia Instagram rilanciando un post della pagina ‘Chiamarsi bomber’ che aveva condiviso una foto di Norris con indosso un cappellino griffato con il marchio del Dottore. La prova che anche al di fuori della Formula 1 la vittoria del pilota della McLaren abbia riscosso molti consensi. E chissà che un giorno a Valentino Rossi non tornino la voglia e la curiosità di misurarsi con le quattro ruote della Formula 1. Potrebbe essere tardi, vista l’età, ma nella vita mia dire mai.