Atalanta in finale di Europa League, il presidente Percassi: “Soddisfazione inspiegabile”

Dopo la storica conquista della finale di Europa League, ai microfoni di Sky è intervenuto il numero dell’Atalanta, Antonio Percassi. Il presidente della formazione nerazzurra ha parlato dello straordinario risultato raggiunto: “Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un risultato incredibile e impensabile. Siamo contentissimi. Continuo ad agitarmi ed entusiasmarmi. Partiamo ogni anno per salvarci, ora siamo in corsa su tutti i fronti. Siamo veramente contentissimi. Gasperini è stato determinante, siamo sempre cresciuti insieme e grazie a lui, anno dopo anno. Qualche volta è un po’ particolare, ma è straordinario“.

Poi sul futuro di Gasperini: “Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo”.