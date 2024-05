Da Neverkusen alla stagione da sogno: Xabi Alonso a caccia della seconda finale

Grazie alla vittoria della Bundesliga, il Bayer Leverkusen si è tolto un peso che si portava avanti dagli anni 2000: Neverkusen. Una squadra sempre vicina al successo di un titolo, ma sul più bello c’è sempre stato qualcosa che è andato storto.

Stagione 99/00, conclusa a pari punti con il Bayern Monaco, vincitore della Bundesliga per una migliore differenza reti: all’ultima giornata le Aspirine avevano 3 punti di vantaggio con due risultati su tre a disposizione contro l’Unterhaching fuori casa. Il Bayer perse 2-0 e i bavaresi si laurearono campioni di Germania.

Stagione 01-02 stessa storia ma con un avversario diverso in Bundesliga, il Borussia Dortmund che finì il campionato un punto sopra il Bayer Leverkusen che fino alla terzultima giornata conservava un importante vantaggio sulla diretta concorrente. Alla 32esima giornata uscì sconfitto contro il Werder Brema, poi successivamente ci fu il ko in casa del Norimberga al turno successivo. All’ultima giornata vinsero sia Borussia che Bayer, ma il titolo andò nelle mani dei gialloneri.

In quello stesso anno le emozioni non finirono: il Bayer perse la finale di Coppa di Germania per 4-2 contro lo Schalke 04 dopo essere passato in vantaggio, e uscì sconfitto anche dal Real Madrid in finale di Champions League 2-1 a Glasgow, con il super gol di Zinedine Zidane.

Dalla sfortuna alla gioia più grande, con un Triplete da conquistare dopo la vittoria del campionato tedesco: le Asprine di Xabi Alonso sono ad un passo dalla finale di Europa League dopo aver vinto la semifinale d’andata contro la Roma all’Olimpico grazie alle reti di Wirtz e Andrich e, con una finale di DFB Pokal da giocare contro il Kaiserslautern il 25 maggio.