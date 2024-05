Bild: “Dramma Bayern.” Tuchel: “Decisione di Marciniak inaccettabile”

A un passo dalla finale, in vantaggio per 1-0 al Bernabeu, il Bayern Monaco si fa rimontare 2-1 dal Real Madrid non senza polemiche per la gestione arbitrale del direttore di gara, Marciniak.

“Dramma del Bayern contro il Real!” Questa è l’apertura odierna della Bild, in riferimento al black-out dei bavaresi che in pochi minuti hanno rovinato quanto di buono fatto vedere contro i Blancos. “Il sogno del Wembley 2.0 tedesco è sfumato”; continua il quotidiano tedesco.

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, non le ha mandate a dire dopo la rocambolesca sconfitta. Dice il tecnico dei tedeschi a Sky Sport: “Siamo delusi e anche arrabbiati per l’ultima decisione dell’arbitro che ha fischiato ma non era fuorigioco. Molto difficile da mandare giù, eravamo vicini alla meta dopo una grande partita. Per battere il Real Madrid devi vincere in doccia, non basta solo il campo. Stasera comunque abbiamo subito il pareggio su un errore del nostro miglior giocatore, il portiere, e poi c’è stata una decisione disastrosa di arbitro e guardalinee contro di noi. Non si può accettare, nessuna scusa. Marciniak ha chiesto scusa ammettendo che fosse un suo errore ma non è solo suo, prima ha sbagliato il guardalinee alzando la bandierina senza che potesse essere sicuro del fuorigioco. Due errori nella stessa azione. Troppa ansia”.