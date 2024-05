Colpo di scena Alonso: la foto che ha spiazzato tutti

Fernando Alonso ha sorpreso ancora una volta tutti: la foto ha fatto il giro del mondo

Ancora una volta Fernando Alonso ha la capacità di sorprendere i propri tifosi, di lasciare tutti i suoi fan senza parole. A volte con le sue performance in pista, ancora di buon livello nonostante gli anni stiano passando e l’Aston Martin non abbia ancora fatto quel salto di qualità da tempo auspicato. A volte, invece, con una semplice foto pubblicata sui social negli ultimi giorni. Uno scatto che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Reduce da un gran premio di Miami che non lo ha visto protagonista nella lotta per le posizioni di testa, nonostante sia stato uno dei rari GP degli ultimi anni in cui Max Verstappen si è fatto sfuggire la vittoria, Alonso è riuscito comunque a rubare la scena a modo suo.

Non lo ha fatto in gara, stavolta, ma nei box. In un weekend di grandissima sofferenza per lui, il pilota spagnolo ha infatti trovato il modo per ricongiungersi con un suo ex compagno di squadra all’interno del paddock, per celebrare un’inattesa riconciliazione al termine di una battaglia a dir poco clamorosa.

Alonso sorprende tutti: la foto con il suo grande rivale lascia i tifosi senza parole

Nel corso della sua carriera, di rivali in pista Alonso ne ha avuti parecchi. Con la maggior parte è riuscito comunque a costruire un buon rapporto sia dentro che fuori la pista. Rapporti spesso basati sul rispetto reciproco, quel rispetto che può nascere solo tra grandi campioni, tra chi è capace di riconoscere nell’altro un talento simile al proprio.

Tra i tanti piloti con cui ha rivaleggiato nel corso degli anni, ce n’è uno però con cui ha condiviso anche il paddock per qualche stagione, senza riuscire a legare particolarmente. Anzi, battibeccando in maniera palese, a volte con scambi di offese a vicenda che hanno scosso il mondo della Formula 1.

Il riferimento è ovviamente a Esteban Ocon, dal 2001 alla guida dell’Alpine, la stessa scuderia che ha riportato Alonso in Formula 1 dopo tre anni di assenza, nell’ormai lontano 2021. Nonostante i due non si siano mai amati, a Miami hanno avuto modo di dar vita a una grande battaglia per la nona posizione. Una sfida all’ultima curva che li ha evidentemente divertiti, al punto da decidere di immortalare l’evento con un selfie degno di una coppia di vecchi amici che si ritrovano dopo lungo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esteban Ocon (@estebanocon)

Uno scatto che ovviamente ha sorpreso i tifosi del pilota Aston Martin, convinti che ancora una volta non avrebbero invece perso l’occasione per pungersi a vicenda subito dopo la bandiera a scacchi. Invece, stavolta hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra e di godersi il momento, consapevoli di essere riusciti a costruire un rapporto di amicizia dopo anni di tensioni forse anche eccessive.